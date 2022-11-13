القضاء يرد على اتهامات نسبت لرئيس النزاهة الجديد

رد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على اتهامات نسبت لرئيس هيئة النزاهة الجديد.

وذكر بيان للقضاء، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات غير صحيحة تجاه حيدر حنون زاير الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة النزاهة".

وبين، أن الأخير "شغل منصب رئيس استئناف ميسان قبل تعينه بمنصبه الجديد ومن غير المعقول ان يعين مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته لذا فان ما يثار بحقه غير صحيح".