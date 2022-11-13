.السوداني يبحث هاتفيا مع أبو الغيط نتائج القمة العربية الأخيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، على دور العراق الفاعل والحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

وأضاف، أنه "تم التباحث في آخر المستجدات على الساحة العربية، ونتائج ومقررات القمّة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر"، مشيرا الى أنه "تم التأكيد على دور العراق الفاعل والحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة".