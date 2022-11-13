الأخبار

السوداني يتحرك صوب القطاع الخاص: سنُنهي العقبات التي تحد من تنميته


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطّاع الخاص.

وذكر بيان لمكتب السوداني  أن الأخير التقى عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص، وجرى خلال اللقاء التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه".

وكشف السوداني في كلمة له خلال اللقاء، عن "عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي"، داعياً الى أن "تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن".

وأعرب عن "قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح".

وأكد أن "الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشدداً على أن "المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يتحرك صوب القطاع الخاص: سنُنهي العقبات التي تحد من تنميته
كربلاء.. وفاة طفل بحادثة انهيار المبنى والدفاع المدني تواصل إغلاق الموقع
الإعدام لـ "أفغاني" بداعش الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية
السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لـ "زاير"
النـزاهة توضح تفاصيـل الحكم على محافـظ صلاح الدين السابق
رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان نتائج مشاركة العراق بقمتي الجزائر وشرم الشيخ
هروب ثلاثة سجناء من مديرية للشرطة في بابل
انهيار بناية مصرف الرافدين سابقا في كربلاء
رئيس هيئة النزاهة يقدم طلباً للسوداني بإعفائه من منصبه
مصدر مطلع يكشف عن قيام الكاظمي بالتجسس على حكومة السوداني من خلال وضعه مئات اجهزة التنصت
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك