كربلاء.. وفاة طفل بحادثة انهيار المبنى والدفاع المدني تواصل إغلاق الموقع

افاد مصدر صحفي اليوم الاحد، بوفاة طفل إثر انهيار بناية مصرف الرافدين السابق في محافظة كربلاء.

وقال المصدر ، إن "طفلا توفي إثر انهيار بناية مصرف الرافدين السابق في محافظة كربلاء وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني أغلقت بالكامل من قبل فرق الإنقاذ".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، انهيار بناية مصرف الرافدين سابقاً في كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان، ان "فرق الدفاع المدني أغلقت بناية مصرف الرافدين في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة بعد انهيار أجزاء من المبنى نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين الشريفين"، مؤكدة "إصابة طفل إثر الانهيار تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج فيها".

وأضاف البيان، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني عهدت إلى وضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الموقع بالكامل تحسباً لوقوع انهيارات أخرى على الزائرين".