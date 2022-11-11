الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة متهمين بالارهاب في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب في الانبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة تم نصب كمائن محكمة في سيطرات مختلفة من مداخل قضاء الرمادي في الانبار ".

وأضافت أن "العملية اسفرت عن القاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في سيطرتي الشهيد احمد الصداك و الزغاريب ليتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".