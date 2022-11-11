السوداني يخصص بريداً إلكترونياً لاستقبال شكاوى من تعرضوا للتعذيب

دعا مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كل متهم تعرض الى التعذيب أثناء التحقيق الى تقديم شكواه.

وذكر بيان له انه "وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (١٩- خامسا) من الدستور لذا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان، معززةً بالأدلة الثبوتية او للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على عبر البريد الإلكتروني .

وعزا البيان الاجراء "من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق".