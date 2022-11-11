بعد استرداده من لبنان.. الكشف عن هوية المتهم بجريمة سبايكر

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن هوية المتهم بجريمة سبايكر بعد اعلن انتربول العراق عن استرداده من لبنان.

وقال المصدر ان " الارهابي المجرم عبد الله ياسر سبعاوي ابراهيم الحسن سيسلم الى السلطات العراقية غدا السبت".

وأشار المصدر الى ان "فريقا امنيا سيتوجه الى العاصمة اللبنانية بيروت لاستلامه، وكذلك سيتم استلام قيادي في داعش الارهابي متورط بجرائم في العراق خلال سيطرة التنظيم الارهابي في الموصل"، حيث سيتم استلامه من قبل الجهات الامنية في سوريا".

واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن استرداد انتربول العراق احد المتهمين بجريمة سبايكر من الجمهورية اللبنانية.