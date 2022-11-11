قيادي بالإطار: خمسة محافظين سيطالهم التغير نهاية 2022

أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، أن خمسة محافظين سيطالهم التغير نهاية 2022.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان "جزءاً من مشكلة بعض المحافظات هو وجود محافظين عليهم شبهات فساد مالي واداري وضعف في الاداء وعدم تحقيق اي منجز ما ادى الى ضرر بالغ لمصالح الناس".

واضاف، ان "خمسة محافظين سيطالهم تغير حتمي نهاية 2022 وفق القراءات خاصة وان هناك اوامر بفتح كل ملفات الفساد وحسمها خلال الاسابيع القادمة".

واشار الى ان" تغير المحافظين ضرورة تفرضها الوقائع خاصة لان ابقاءهم خطا فادحاً لأنهم لم يقدموا اي شيء"، لافتا الى أن "اجتماع رئيس مجلس الوزراء يوم أمس بالمحافظين عبر عن عدم رضاه عن وضع المحافظات في ظل تردي ملف الخدمات العامة".

وتعاني بعض المحافظات من تردي كبير في ملفات عدة خاصة الخدمات وسط تورط مسؤوليها بملفات فساد مالي واداري".