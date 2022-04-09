الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بعد اشتباك مع القوة المنفذة في بابل

تمكنت شرطة بابل، اليوم السبت، من القبض على شبكة لتجارة المخدرات بعد تبادل إطلاق نار مع القوة المنفذة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان “في عملية نوعية تمكنت خلالها مفارز من قسم شؤون المخدرات بالاشتراك مع مفارز أمن واستخبارات بابل، والأمن الوطني بإسناد قوة SWAT، وقسم شرطة البلدة الصوب الصغير من إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات مكونة من خمسة أشخاص”.

وأضاف، أن “الشبكة بحوزتها ما يقارب الـ ( ٤٠٠ ) قرص مخدر مع سلاح مسدس، وآلات جارحة، وثلاث درجات نارية في تبادل لإطلاق النار مع القوة المنفذة ضمن أحد أحياء مدينة الحلة”.

وأكمل البيان، أن “عملية القبض تمت بعد مفاوضات مع القوة المنفذة استمرت لساعات عدة استخدم المتهم الرئيس عائلته كرهائن مهدداً بقتلهم جميعا قبل أن تتمكن من استخراج الرهائن والقبض عليه والمجموعة المتعاونة معه، ليتم اقيتاد المتهمين الى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.