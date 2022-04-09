الأخبار

شركات النفط المرتبطة بكردستان تدفع رشاوى بقيمة 400 الف جنيه لشراء النفوذ في البرلمان البريطاني


كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية ، السبت، ان شركات النفط والبناء البريطانية المرتبطة بإقليم كردستان دفعت رشاوى لاحد مساعدي النواب في البرلمان البريطاني ويدعى غاري كنت مبلغ 400 الف جنيه استرليني .

وذكر التقرير  ان ” غاري كنت والنائب الذي يعمل لاجله قاما بالترويج لمصالح الإقليم في البرلمان، فيما لايزال كنت يعمل لدى ماري جليندون ، النائبة عن حزب العمل وهو أيضًا سكرتير المجموعة البرلمانية لإقليم كردستان في العراق”.

واضاف ان ” مجموعة العمل البرلمانية ساعدت في تشكيل تقارير لجان مختارة وخطابات أعضاء البرلمان ، فضلاً عن كيفية تأمينها لبعثة تجارية حكومية إلى الاقليم كما وصف السيد كينت كيف استقبلت المجموعة أكثر من 50 برلمانيًا بريطانيًا إلى الاقليم  على مدار العقود الماضية عدة مرات”.

واوضح التقرير ان ” تظهر وثائق الشفافية تظهر أنه بين عام 2015 والعام الماضي ، حصل غاري كينت على رواتب من عدد من شركات النفط والبناء المختلفة التي لها صلات وثيقة بحكومة إقليم كردستان، حيث ان لديه راتب سنوي يقدر بـ 57 الف جنيه من قبل مجموعة كار غروب وشركات أخرى في المنطقة “.

وبحسب ما ورد ، فإن مجموعة كار غروب، وهي شركة نفط وإنشاءات كردية ، لها صلات وثيقة بحكومة الإقليم. أفادت وسائل إعلام محلية أن باز كريم ، ان رئيس الشركة ومديرها التنفيذي ، هو مستشار موثوق به لمسرور بارزاني ، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان”.

تساءل أليستير جراهام ، الرئيس السابق للجنة المعايير في الحياة العامة ، عما إذا كان من المناسب للشركات الأجنبية دفع رواتب موظفي البرلمان”، مضيفا أن “القضية غريبة للغاية. من المسؤول هل هو النائب أم حكومة كردستان؟ إنها طريقة سرية للضغط. أنا أعارض بشدة مثل هذه الترتيبات لأن هناك نقص في المساءلة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لكشف تفاصيل شركة “كار”..نواب البصرة يستضيفون مدير عام كهرباء الجنوب يوم غد
الموقف الوبائي اليومي خال من الوفيات
الاسدي: الأمة ستجتث خبث وانحراف من يتطاول على رموزنا
نواب المثنى يطالبون بفتح تحقيق بشأن المنافذ الحدودية
نائب سابق: بقاء حكومة الكاظمي يعني استمرار الأزمات في العراق
شركات النفط المرتبطة بكردستان تدفع رشاوى بقيمة 400 الف جنيه لشراء النفوذ في البرلمان البريطاني
ممثل المرجعية العليا يحدد أسباب عدم عودة خطبة الجمعة
النائب البجاري : تسريح 2700 موظف..”كار الفاسدة” تستعد لاستلام محطة كهربائية في البصرة
“لأنها شيعية”.. برلمانية تهاجم سياسة الكاظمي تجاه محافظات الجنوب
اعلان بخصوص اغلاق قناة سماحة الشيخ على اليوتيوب ورابط القناة البديلة عنها لحين استرجاع القناة الأصلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك