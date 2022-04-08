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النائب فالح الخزعلي : على وزير الزراعة منح أجازات الاستيراد للمواد الغذائية لدخولها من المنافذ الجنوبية بأسرع وقت


متابعة / ظاهر العقيلي

قال النائب فالح الخزعلي ان على وزير الزراعة منح أجازات الاستيراد للمواد الغذائية لدخولها من المنافذ الجنوبية بأسرع وقت لأرتفاع اسعارها وضررها على الفقراء وذوي الدخل المحدود .

واضاف الخزعلي قرار مجلس الوزراء بادخال المواد الغذائية واعفائها فقط في شمال العراق والتي منافذها خارج سيطرة الحكومة الاتحادية اما الوسط والجنوب فأنها تحت رحمة وزير الزراعة ووزير التجارة وهم تحت المساءلة القانونية بأقرب الجلسات لمجلس النواب اذا لم يتم الاسراع بدخول المواد الغذائية للوسط والجنوب .

يذكر ان الاصوات تصاعدت مؤخرا للمطالبة بفتح الحدود التي تم غلقها امام البضائع والمواد الغذائية الايرانية بحجة دعم المنتج الوطني فيما تملأ الاسواق العراقية المنتجات التركية والاردنية والسعودية والتي تمتاز بردائتها وارتفاع اسعارها .

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النائب فالح الخزعلي : على وزير الزراعة منح أجازات الاستيراد للمواد الغذائية لدخولها من المنافذ الجنوبية بأسرع وقت
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