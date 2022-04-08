النائب فالح الخزعلي : على وزير الزراعة منح أجازات الاستيراد للمواد الغذائية لدخولها من المنافذ الجنوبية بأسرع وقت

التعليقات

منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ... الموضوع :

الشباب ما بين الواقع والطموح

رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ... الموضوع :

امرأة بعدل أمة من الرجال

محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ... الموضوع :

نفحات قرآنية (20)

احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ... الموضوع :

شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!

ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ... الموضوع :

لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي

ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ... الموضوع :

أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم

علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ... الموضوع :

انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي

صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ... الموضوع :

سبع الدجيل في ذكراه....

ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ... الموضوع :

في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه