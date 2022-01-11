نائب: للمحكمة الاتحادية كلمة الفصل بما جرى داخل البرلمان

أعتبر عضو مجلس النواب حسين نعمة ، الثلاثاء ، جلسة البرلمان الاولى “غير موفقة ” مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية سيكون لها كلمة الفصل بما جرى خلال الجلسة.

وقال نعمة في تصريح ل / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان الاولى لم تخرج بشيء جديد وأعادت المشهد منذ بدايته إلى الواجهة، ونحن في الاطار سنذهب لتقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي سيقدم دعوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان والقانون هو من سيقول كلمته في نهاية الامر”.

ولفت الى أن “ما حدث في جلسة البرلمان هو اعتراض احد الكتل على رفع الجلسة للتداول، فيما كان الاعتراض كفيلاً بتعرض رئيس السن لوعكة صحية بسبب العنف الذي تعرض له و نقل إلى المستشفى، الامر الذي جعل من الحاضرين استئناف جلسة البرلمان والتصويت للحلبوسي”.