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الشبكي: الإطار هو الكتلة الأكبر ومايجري التفاف على الدستور


رأى عضو مجلس النواب السابق محمد الشبكي، الثلاثاء، أن قوى الإطار التنسيقي هي الكتلة الأكبر وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان ما يجري هو التفاف على الدستور.

وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي التزم بالقانون وقدم تواقيعا صحيحة بالكتلة الأكبر خلال إدارة رئيس السن”.

وأضاف أن “هذا الأمر أغاض الكتل الأخرى التي حاولت الالتفاف على القانون والدستور، لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة المقبلة، بالرغم من أحقيته في ذلك”.

وقدم عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح أحمد الاسدي في الجلسة الأولى للبرلمان طلبا لرئيس السن يتضمن قائمة موقعة تضم 88 نائبا لتسجيل الاطار التنسيقي ككتلة أكبر.

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الشبكي: الإطار هو الكتلة الأكبر ومايجري التفاف على الدستور
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