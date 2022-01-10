محلل سياسي كردي: أحداث الأمس التفافا على الاتفاقات السياسية

اعتبر المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، الاثنين، أن ماجرى يوم أمس هو مخالفة للاتفاق السياسي الشيعي.

وقال عبد الله في حديث ل /المعلومة/ إنه “كان الأجدر أن يتم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية قبل الدخول بجلسة البرلمان ليوم أمس”.

وأضاف أن “الالتفاف الذي حصل في جلسة يوم أمس ليس في صالح العملية السياسية وسابقة غير مطروقة، ويجب العودة للتوافق الشيعي حتى لايتعقد المشهد أكثر”.

وقدمت قوى الإطار التنسيقي يوم أمس طلبا لرئيس السن بتشكيلها الكتلة الأكبر التي تضم 88 نائبا، لتبدأ بعدها احتجاجات ومشادات كلامية اثارها نواب التيار الصدري وقاموا بالاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني