قانوني: القوى السنية لا يمكنها حسم رئاسة البرلمان وهي بانتظار الأغلبية النيابية

اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، عدم إمكانية تمرير التصويت على رئيس مجلس النواب دون الحصول على اغلبية نيابية، مبينا ان القوى السنية لا يمكنها حسم الموقف دون مساعدة الشيعة والكرد.

وقال حرب في تصريح صحفي إن “الجلسة الاولى لمجلس النواب تلزم رئيس البرلمان السن بفتح باب الترشيح والتنافس على رئاسة مجلس النواب وسيستمر في عمله كرئيس مؤقت لحين اختيار الرئيس الدائم”.

واضاف ان “اختيار الرئيس الدائم يتطلب تصويت اكثر من 165 نائبا من اصل 329 عضوا في المجلس ما يجعل استحالة حسم الموقف من القوى السنية وعليها اللجوء الى مساعدة القوى الشيعية والكردية”.

واوضح حرب، ان “التوافق السياسي سيكون حاضرا في اختيار نواب رئيس البرلمان الاثنين وهما في الغالب من القوى الشيعية والكردية ويضمون الثلاث بسلة واحدة”.