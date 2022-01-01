العامري: الثأر لدماء الشهداء يكون بإخراج كامل القوات الأجنبية

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قادا الركب لتحرير العراق من الإرهاب الداعشي، فيما شدد على ان الثأر لدماء الشهداء يكون بإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد.

وقال العامري خلال مسيرة الرد المليوني لاحياء ذكرى استشهاد قادة النصر إنه “بهذه المناسبة العزيزة الكريمة الحزينة على قلوب المؤمنين نستذكر تلك الأيام الصعبة التي عاشها العراق ابان الاجتياح الداعشي للعراق وسقوط المدن العراقية الواحدة تلو الأخرى واذا بالفتوى المباركة لهذا العبد الصالح المؤمن المطيع لله ورسوله واستجابتكم وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للعراق”.

وأضاف العامري، أن “القائدين الشهيدين المهندس وسليماني ضحوا بكل شيء من اجل العراق وكرامته”، مبينا أن “الشهيدين سليماني والمهندس في ضمير الامة وسيبقيان احياء في قلوب الامة ويتجذران اكثر وعلينا التجذر في حبهما وحب الشهداء وتجذير مدرسة المقاومة والصمود”.

وتابع، أن “ثمن دماء الطاهرة للشهيدين القائدين هو خروج الاحتلال الأميركي وهذا ما كان يسعيان اليه الشهيدان المهندس وسليماني”، مؤكدا أن “الثار لدماء الشهداء هو اخراج القوات الأجنبية كافة ولا نقبل باقل من ذلك ولا نساوم ولا نتردد”.

وشدد العامري بالقول على ان “الحشد الشعبي سيبقى ولن نساوم عليه مهما كانت التضحيات والتحديات في هذا المجال”.