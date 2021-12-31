تأكيدات سياسية على عدم تشكيل الحكومة الجديدة من دون اشتراك الاطار التنسيقي

اكدت اطراف سياسية، ان الحكومة المقبلة لن تتشكل من دون اشتراك الاطار التنسيقي، مؤكدة ان التوافقية ستكون حاضرة وتجمع جميع المكونات للخروج بتشكيلة حكومية جديدة لادارة المرحلة المقبلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق فلاح الياسري لـ /المعلومة/، ان “القوى السياسية المشتركة بالاطار التنسيقي تمثل رقما كبيرا في الساحة السياسية، اذ لايمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة التوافقية الجديدة”.

من جانب اخر، اكد عضو الجماعة الإسلامية سليم همزة لـ /المعلومة/، ان “الاكراد يقفون الى جانب الحكومة التوافقية لادارة المرحلة المقبلة، وبالتالي فأن البيت الكردي يقف الى جانب مسعى الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية”.

من جهة أخرى، بين عضو تحالف العزم عبد الوهاب البيلاوي لـ /المعلومة/، ان “تحالفه يقف الى جانب الحكومة التوافقية التي يسعى لها الاطار التنسيقي من اجل ضمان جميع الاستحقاقات الانتخابية للكتل الفائزة بالدورة الجديدة”.