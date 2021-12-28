رئيس مركز ارتقاء للدراسات والبحوث : أذرع سياسية تتطاول على المناصب

اكد رئيس مركز ارتقاء للدراسات والبحوث عباس العرداوي، الثلاثاء، إن إقالة المحافظين الإجبارية من مناصبهم لم تأتي عن طريق الصدفة، إنما لها أبعاد سياسية كبيرة .

وقال العرداوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “في كل عام مع تسليم واستلام الموازنات تبدأ حركة بعض الكتل السياسية للسيطرة على أموال المحافظات “مشيراً الى أن “بعض الكتل استفادت من الفوضى السياسية وتوجهت لطرق فساد أخرى “.

وأضاف أن “متابعة وإقالة المحافظين تتم من خلال مجالس المحافظات وبما أن مجالس المحافظات غير موجودة حالياً، استغلت الكتل السياسية نفوذها وجعلت من المناصب والمحافظات مورداً لها داخل فوضى كبيرة”.

وأشار الى أن “الضغط السياسي الذي تعرض له بعض المحافظين ما هو الا خطة لسحب المناصب التنفيذية وفرض الهيمنة عليها سياسياً للاستفادة من مواردها “.

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن وجود توجه جديد لإقالة عدد من المحافظين او سحب يدهم، مشيرة الى وقوف جهات متنفذة وراء هذا التوجه.