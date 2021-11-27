الاتحاد الإسلامي الكردستاني : حكومة الاقليم فاسدة وأثبتت فشلها

اكد حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني , السبت , ان حكومة الإقليم فاسدة وأثبتت فشلها في الادارة, معتبرا سكوت الحكومة الاتحادية يؤكد وجود تواطؤ بين الحكومتين بتوزيع الموارد.

وقال القيادي بالاتحاد مثنى امين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الازمة التي يعاني منها الإقليم بسبب ارتفاع أسعار الوقود ووصول سعر لتر البنزين بالف دينار في حين يباع في المحافظات العراقية بـ45 دينارا ” , عازيا ” السبب الى فشل وفساد حكومة الإقليم بإدارة الموارد”.

وأضاف امين، ان “سكوت الحكومة الاتحادية يؤكد وجود تواطؤ بين الحكومتين بتوزيع الموارد ووجود محاصصة”, متوقعا “خروج تظاهرات جديدة في محافظات الإقليم ضد حكومة الإقليم الفاسدة والفاشلة”.

وكان النائب السابق امين بكر أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، وجود تحركات جماهيرية للخروج في تظاهرات غاضبة في أربيل في الأيام المقبلة لوجود احتقان شعبي ضد سياسة حكومة الإقليم وعدم قدرتها في السيطرة على الفاسدين والمتلاعبين في أسعار الوقود.