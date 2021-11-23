حقوق: رئاسة الجمهورية لن تمنح لشخص لايصادق على احكام الاعدام … هذا شرطنا

اكدت عضو حركة حقوق عاصفة عباس، ان رئاسة الجمهورية لن تكون من نصيب شخصية لاتصادق على احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين، لافتة الى ان شرط المصادقة سيوضع امام اي شخصية يتم ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت عباس لـ /المعلومة/، ان “العراق مازال يعاني من عدم مصادقة رؤساء الجمهورية على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين وقتلة الشعب العراقي وهذا الامر مثير للاستغراب”.

واضافت ان “الارهابيين المحكومين بالاعدام يعيشون حياة الرفاهية داخل السجون، بعد تجاهل السلطة التنفيذية للاحكام الصادرة بحقهم، خصوصا ان رؤساء الجمهورية يمتنعون عن التوقيع على احكام الاعدام بذريعة وجود بعض المعاهدات التي ترفض الاعدام”.

وبينت ان “اهالي الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر القصاص ممن كان وراء اراقة دماء ابنائهم، وبالتالي فان الاطراف الاطراف السياسية لن تصوت على رئيس الجمهورية المقبل ما لم تضع شرط المصادقة على احكام الاعدام من قبل الشخصية التي ستتولى رئاسة الجمهورية”.