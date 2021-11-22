النائب السابق حامد الموسوي: مكتب الكاظمي متورط مع صباح الكناني وكان يغذيه بالمعلومات

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب المنحل حامد الموسوي، عن تورط مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مع المتهم بالفساد الذي القي القبض عليه مؤخرا صباح الكناني، مشيرا الى أن رئيس جهاز الامن الوطني السابق عبد الغني الاسدي ذهب ضحية لاعتقال الكناني.

وقال الموسوي في حوار إن “صباح الكناني كانت لديه ترتيبات مع مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن ترتيبات مع اطراف سياسية (لم يسمها)”.

وأضاف، أن “عبد الغني الاسدي دفع ثمن اعتقال الكناني لأنه كشف أوراق اطراف متورطة مع هذا الشخص كانت تغذيه بالمعلومات لابتزاز الكثير من السياسيين ورجال الاعمال”، مؤكدا أن “اعترافات الكناني أدت الى اقالة عبد الغني الاسدي من منصبه كرئيس لجهاز الامن الوطني”.

وكان جهاز الامن الوطني تمكن في 28 / 10 / 2021 من إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود.

وبعد اقل من أسبوع من اعتقال الكناني تم الإعلان في 1 / 11 / 2021 عن اقالة عبد الغني الاسدي من منصبه كرئيس لجهاز الامن الوطني وتعيين حميد الشطري بدلا عنه