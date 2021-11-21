محلل: الكتائب اثبتت حسن النوايا ودعواتهم للصدر والكرد لا تخرج عن هذين الموقفين

أكد المحلل السياسي، علي مرهون بان “مبادرة كتائب حزب الله، حسن نيه واثبات استعدادهم لبناء الدولة”.

وقال، مرهون، في تصريح ل /المعلومة/، ان “تلبية كتائب حزب الله للمبادرة التي أطلقها الصدر لها أبعاد سياسية كثيرة اولها الاستعداد للمشاركة في اعمار الدولة وإصلاح العملية السياسية والثانية إثبات ان نظرية المؤامرة هي من طرف الاحتلال الأميركي الذي يريد خلط الاوراق”.

وأكد بان” الدعوى التي أطلقها قادة الكتائب لطرف المبادر بحل قوات سرايا الدفاع الشعبي، كذلك الحال بالنسبة (للبيشمركة)، ستسفر خلال المرحلة المقبلة عن موقفين الاول مع العراق والثانية مع البقاء في نفس دائرة الدعوات”.

وأشار الى ان” المرحلة الجديدة تحتاج إلى إثبات من هو المستعد للتضحية من اجل العراق ومن اجل عملية الإصلاح التي حملتها كل برامج الكتل السياسية”.