الكلداني ردا على تدخل الكونغرس بكوتا المسيحيين: نحن ادرى بحقوقنا

اعتبر السياسي المسيحي ظافر لويس الكلداني, الخميس , تصريحات أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشأن كوتا المسحيين في العراق تدخل في الشؤون الداخلية للعراق, مؤكدا ان المسحيين هم ادرى بحقوقهم.

وقال الكلداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المسيحيين العراقيين يرفضون اي وصاية سواء من الكونغرس الأمريكي او غيره وهم ادرى بحقوقهم السياسية في العراق”.

وأضاف ان “ما تطرق اليه أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشان كوتا المسيحيين في العراق مرفوض ونعده تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد”, مبينا ان “المسيحيين العراقيين هو أدى باوضاع البلاد وشؤونها”.

وكان ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأمريكي اعربوا، امس الأربعاء، عن رفضهم لنتائج انتخابات الكوتا المسيحية في العراق.

وطالب الاعضاء وزارة الخارجية الأميركية بـ”التدخل العاجل” لتعديل قانون الكوتا لضمان عدم تهميش الكلدان السريان الاشوريين، ليكون لهم مشاركة وتمثيل عادل في الحكومة العراقية.