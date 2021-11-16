الفتح: بلاخارست انصدمت بعد اطلاعها على ادلة التزوير

كشف النائب الفائز عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الثلاثاء عن عزم الإطار التنسيقي التحرك صوب الكتل السياسية بعد انتهاء أزمة النتائج، مبينا ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة صدمت بعد عرض ادلة التزوير خلال اللقاء الذي جمعها مع الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وقال الموسوي في حوار معه ان “الإطار التنسيقي مازال متماسكا ويمثل 90% من الطيف الشيعي وان مقاعده تفوق اعداد نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب”.

واضاف ان “ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت تعهدت بنظرة جادة على ملف نتائج الانتخابات وان زيارتها للامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي جاءت نتيجة أدلة تزوير الانتخابات”، مشيرا الى أن “أدلة تزوير الانتخابات كانت صادمة لبلاسخارت وتفاجئت بها”.

واوضح الموسوي ان “هناك عدة خيارات مطروحة وقرارنا يعتمد على النتائج النهائية”، معتبرا أن “مفوضية الانتخابات أصبحت جزءا من المشكلة ويجب الاحتكام للقضاء”.