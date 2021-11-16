في ايامها الأخيرة.. الحكومة تفرج عن “قناص الموصل” وحماية الهاشمي

كشف القيادي في تحالف الفتح محمد الجويبراي، الثلاثاء، عن قيام الحكومة الحالية بالافراج عن متهمين بالارهاب رغم خطورتهم بضمنهم “قناص الموصل ” المتهم بقتل الف مواطن عراقي، مبينا ان تلك الخطوات تمهد لقادم مخيف للعراق.

وقال الجويبراي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية افرجت عن ما يسمى بـ(قناص الموصل) وهو عضو فاعل في تنظيم داعش الارهابي ومتهم بقتل الف مواطن عراقي خلال الاجتياح الداعشي لمحافظة نينوى”.

واضاف ان “تبرئة عناصر حماية طارق الهاشمي ومطلوبين آخرين بتهم الارهاب هي اقل خطورة من ما ستقدم عليه الحكومة الحالية في حال استمرارها”.

وأشار الجويبراي الى ان “ما تمهد اليه الحكومة الحالية له هو الشروع في تطبيع علني وواضح مع الكيان الصهيوني بدعم اقليمي ودولي وسياسي عراقي من بعض الشخصيات”.