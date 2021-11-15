مجلس الخدمة الاتحادي : تعيينات التيار الصدري غير مرتبطة بنا

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، علاقته بقوائم التعيينات التي أطلقها مشروع “البنيان المرصوص” التابع للتيار الصدري في أيام.

وقال المتحدث باسم المجلس، علاء الفهد، في تصريح صحفي ان” التعيينات التي أطلقها التيار الصدري ضمن مشروع البنيان المرصوص ليس لها أي ارتباط بمجلس الخدمة الاتحادي ولم تكن صادرة بعلمه”.

ولفت إلى أن “هذه التعيينات لا تعتبر حكومية بل هي محصورة في إطار التيار وبعيدة عن إجراءات الدولة والمجلس”.

وأشار إلى أن “المعلومات التي امتلكها عن هذا الموضع مجرد عمل خاص بالتيار الصدري وليس له صفة رسمية أو حكومية ولم يكن بعلم المجلس”.

يذكر أن التيار الصدري أطلق ضمن مشروعه المعروف بالبنيان المرصوص مبادرة تتم من خلالها جمع أسماء الشباب والشابات لغرض التعيين بعد تشكل الحكومة الجديدة”

وفيما يلي نسخة من الوثيقة التي اصدرها التيار الصدري التي تبين انه اصبح بديلا عن مجلس الخدمة الاتحادي