ترحيب حذر من الاطار بإجراءات الهيئة القضائية وتلويح مجدد بالخيارات الثلاثة

طالبت حركة عصائب اهل الحق احدى ابرز مكونات الاطار التنسيقي, الاثنين, الهيئة القضائية بالتعامل مع الطعون والشكاوى بجدية مع دراسة كل الطعون, فيما اكدت ان قوى الاطار السياسي مستمرة باجتماعاتها ولديها تدرج بالمواقف في حال الإبقاء على نفس النتائج الأولية .

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حركة عصائب اهل الحق ومعها قوى الاطار التنسيقي طالبت الهيئة القضائية بالتعامل الجدي مع جميع الطعون والشكاوى المقدمة من قبل المعترضين على النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية وانت لا تحذو حذو مفوضية الانتخابات عندما تعاملت مع الطعون بانتقائية مشبوهة”.

وأضاف السعدي، ان “عملية فتح اكثر من 100 صندوق جديد من قبل مفوضية الانتخابات جاء بناء على توجيه من الهيئة القضائية كما أوضح بيان المفوضية وهذا امر جيد”.

وأوضح السعدي ان “قوى الاطار مستمرة باجتماعاتها ولديها تدرج بالمواقف في حال الإبقاء على نفس النتائج الأولية, كما لديها ثلاثة خيارات اما مقاطعة العملية السياسية او الذهاب الى المعارضة او التوجه الى المجتمع الدولي”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدأت، اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية والتي تبلغ عددها 108 محطات.