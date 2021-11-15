العمال الكردستاني يرد على الإقليم: لاتحملونا فشلكم حيال اللاجئين

رد القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك، الاثنين، على الاتهامات التي وجهت لعناصر من حزبه بمسؤوليتهم عن هجرة الآلاف من الكرد إلى أوروبا.

وقال بايك في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هجرة المواطنين الكرد تتحملها حكومة الإقليم والحزب الحاكم الذي كل همه جمع الأموال والتخابر مع الدول الأجنبية وعلى رأسها تركيا لتحقيق مصالحه”.

وأضاف أن “حزب العمال لديه قضية دفاع عن شعبه ونضال ضد الأتراك وليس له علاقة بفشل الحكومة بتوفير البيئة المناسبة والخدمات وفرص العمل”.

وكان مجلس أمن إقليم كردستان قد حمل في بيان رسمي حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجرة الآلاف من الكرد من إقليم كردستان إلى أوربا