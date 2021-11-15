الهجرة: القنصل البيلاروسي في بغداد متورط مع مافيات الهجرة

اتهمت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثينن، القنصل البيلاروسي في بغداد بالاشتراك ضمن المافيات المتورطة بازمة المهاجرين، مبينة ان بيلاروسيا استغلت المهاجرين العراقيين للضغط على الاتحاد الاوروبي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حوار انه “لا يمكن تحميل حكومتي بغداد واربيل مسؤولية هجرة المواطن وقد شكلنا لجنة لحل ازمة المهاجرين على حدود أوروبا، فضلا عن وجود تحرك حكومي لكشف الشبكات الخاصة بتهريب المهاجرين “.

واضاف ان ” بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة التي منحت المهاجرين تأشيرة الدخول”، مبينا أن “القنصل البيلاروسي في بغداد يعمل ضمن المافيات المتورطة بازمة المهاجرين”.

واشار الى ان “ايقاف الرحلات الى بيلاروسيا كبد العراق خسائر مالية”، مؤكدا “اننا نعمل على بذل جهودا استثنائية لحل ازمة العالقين على الحدود الذين تعرضوا لاساليب وحشية”.