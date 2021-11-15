من غرائب الانتخابات.. “اشباح” يحصدون اصواتا و”ليندا” تفحص النتائج!

كشف القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، الاثنين، عن قيام المتحدثة باسم الكنيست الإسرائيلي المدعوة “ليندا” بفحص وتدقيق نتائج الانتخابات العراقية، مبينا ان الشركة الالمانية وضعت كل الفحوصات تحت تصرف ليندا.

وقال الشمري في حوار متلفز ان “هناك عملية سيبرانية جرت لتغيير نتائج الانتخابات وان شخص باسم “ليندا” كان يتواجد في جميع الدوائر الانتخابية وحيث البحث عن ليندا أظهر أنها المتحدثة الرسمية باسم الكينيست الإسرائيلي”.

واضاف ان “ليندا هي أيضا مسؤولة العلاقات في الشركة الألمانية الفاحصة وان تصريح مجلس القضاء الأخير بشأن الانتخابات مستغرب”.

واشار الشمري الى ان “هناك أدلة قدمت للقضاء على التلاعب بنتائج الانتخابات وان أعداد الأوراق الباطلة التي أعلنتها المفوضية غير دقيقة وان قرابة 200 ألف ورقة انتخابية باطلة استهدفت الفتح وقوى الدولة”.

من جانب آخر لفت الشمري الى أن “هناك مستقلين أشباح حصدوا أصواتا في كل المراكز الانتخابية وقد رصدنا تلاعبا بأصوات المستقلين في بابل والنجف وذي قار والبصرة”.