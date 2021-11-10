الفتح: نخشى من التوافقية ان تفرز شخصية ضعيفة لرئاسة الحكومة

كشف تحالف الفتح، الأربعاء، عن نية الكرد والسنة تحقيق مكاسب سياسية من خلال الشخصيات الحكومية الجديدة والتي يتم التوافق عليها.

وقال عضو التحالف، حامد الموسوي، في تصريح صحفي، أن” الكتل السنية والكردية تبحث عن تحقيق مكاسب سياسية من خلال اختيار رئيس وزراء لا يحظى برضى بعض الأطراف الشيعية لاستغلال هذه النقطة واللعب عليها”.

ولفت إلى أنه” في حكومة الكاظمي سطع نجم الكرد واستطاعوا نسف كل الاتفاقيات السابقة وإعداد اتفاقيات جديدة تناسب مكاسبهم ومقابل الدعم، ونفس الامر مع الجانب السني”.

وأشار إلى أن “تحالف الفتح متخوف من اختيار شخصية توافقية ضعيفة ، وينظر إلى أن التوافقية ستكون نقطة ضعف في حال رفضت إحدى الأطراف الشيعية الشخصية المرشحة”.

يشار إلى إن بعض الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية بدأت بالتباحث حول ترشيح شخصيات عليها فيتو من قبل قوى الإطار ألتنسيقي.