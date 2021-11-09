عضو حركة حقوق حلى الجابري: دور الضحية لا يليق بالكاظمي

اعتبرت عضو حركة حقوق، حلى الجابري ان دور الضحية لا يليق بمن قتل المتظاهرين (في إشارة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) وستتم محاسبة جميع المتورطين.

وقالت الجابري في تصريح ل / المعلومة /، ان ” الكاظمي غطى مسألة قتل المتظاهرين بعملية جديدة وجعل نفسه حديث الشارع “.

وأضافت ان “قضية الاغتيال جاءت لصالحه في توقيت حساس جداً للتغطية على الخروقات الصادرة منه”، مشيرةً الى ان “الكاظمي عمل بنظرية الأولويات و قضية الاغتيال حولته من القاتل الى الضحية”.

وأشارت الى ان “العملية عبارة عن محاولة لجر الشعب الى موضوع اخر والابتعاد عن مشهد القتل الذي تورط به في ساحات الاعتصام وقتل المتظاهرين”.

وكان النائب السابق جاسم محمد جعفر كشف في تصريح سابق عن قيام مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ”منع” اللجنة التحقيقية بحادثة الطائرة المسيرة التي “استهدفت” منزله من الدخول على موقع الحادث واخذ العينات الجرمية.