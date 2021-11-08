‏الناقد عباس شمس الدين حول مسرحية استهداف منزل الكاظمي : المقلق ان الكاظمي ما يزال يستخدم علاگات الجنفاص الى الآن.

متابعة / ظاهر العقيلي

قال الناقد المعروف عباس شمس الدين وفي تغريده له على موقع تويتر حول مسرحية استهداف منزل الكاظمي ليله امس قائلاً لا يهمني ان الباب قد خُلع دون خدش واحد ولا يهمني ان اثنين من اللوحات المعلقة بيضاء وواحدة ما تزال مُغلفة بالنايلون.

واضاف شمس الدين ولا يهمني موقع الصوفا الغلط هنا بحيث تمنع الداخل والخارج لكن المقلق ان الكاظمي ما يزال يستخدم علاگات الجنفاص الى الآن.

هذا وقد علق عدد كبير من المحللين السياسيين حول هذه المسرحية في مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن استغرابهم من تصديق ابناء الشعب العراقي لهكذا مسرحيات وفعاليات اعلامية لرجل اعلامي فيسبوكي كالكاظمي .