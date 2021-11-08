مراقبون : السيناريو اللبناني السابق ينفذه الكاظمي في العراق بكل حرفيه واتقان .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد مراقبون للشان السياسي العراقي ان سيناريو مشابه للسيناريو اللبناني السابق في حادثه اغتيال الرئيس الحريري ينفذه الان رئيس الحكومة المؤقت الكاظمي بكل حرفيه واتقان .

واضاف المراقبون ان حادثة اغتيال الحريري بلبنان شبيهة بصورة كبيرة لما يجري الان في العراق وهو اكبر دليل على ان الكيان الصهيوني و اميركا من خلال هذه المسرحية قد اتخذت قرارا باستبعاد القوى التي تدعم الحشد الشعبي المقدس والمقاومة الاسلامية من الحكم في العراق وأستهداف القادة .

ونوه المراقبون ان نفس الشخص الذي يقود هذه المسرحية هو ذات الشخص الذي شارك في عملية استهداف قادة النصر شهداء المطار .

وفي ذات السياق صرح الرئيس الامريكي جو بايدن بأن فريق الأمن القومي الخاص به سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم على الكاظمي .