المطلبي: الكاظمي موهوب بخلط الأوراق واصبح جزءاً من المشكلة

اعتبر النائب السابق سعد المطلبي ، الاثنين ، “تدبير محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو عمل لكسب الأنظار نحوه وتحويل مسألة قتل المتظاهرين لصالحه من خلال اظهار نفسه بدور الضحية”.

وقال المطلبي في تصريح ل / المعلومة /، ان ” الكاظمي موهوب في تحقيق مصالحه وما يخدمه ،مشيراً الى ان “ارئيس الوزراء موهوب بخلط الأوراق وهو جزء من المشكلة التي يمر بها البلد ومحاولة اغتياله هدفها كسب الدعم الدولي”.

وأضاف ان “تدبير محاولة الاغتيال وجعلها بهذه الصور هو عمل متقن لكسب الأنظار نحوه وتحويل مسألة قتل المتظاهرين لصالحه من خلال اظهار نفسه بدور الضحية”.

وأشار الى ان” الحرب مستمرة من قبل الكاظمي لكسب دعم سياسي من مجلس الامن الدولي ولتحقيقه ولاية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية “.

وكان النائب السابق جاسم محمد جعفر كشف في تصريح سابق لـ”المعلومة”، عن قيام مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ”منع” اللجنة التحقيقية بحادثة الطائرة المسيرة التي “استهدفت” منزله من الدخول على موقع الحادث واخذ العينات الجرمية. ا