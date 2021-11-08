عضو بالفتح: الكاظمي منح اذن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، ان عمليات بغداد نفت منحها أوامر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، لافتا الى ان الفوج الذي واجه المتظاهرين كان بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تكن الاب الرحيم للمتظاهرين وخلقت الفرقة بينهم وبين القوات الأمنية، وهي تتحمل مسؤولية الدماء التي اريقت يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف ان “مفوضية الانتخابات تعد السبب الرئيس لكل الاحداث التي حصلت في التظاهرات، بعد ان خرج المتظاهرين للاحتجاج على تجاهلها لمطالبهم”.

واشار الفتلاوي الى أن “قائد عمليات اكد انه لم يعط أي امر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والفوج الذي واجه المتظاهرين كان بأمرة القائد العام للقوات المسلحة”.