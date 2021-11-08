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“للتستر على الحقائق”.. مكتب الكاظمي يمنع اللجنة التحقيقية من الدخول الى موقع “حادثة المسيّرة”


في خطوة تهدف الى التستر على الحقائق وعدم كشف تفاصيل القصة ووقائعها، كشف سياسي عراقي، الاثينن، عن قيام مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بـ”منع” اللجنة التحقيقية بحادثة الطائرة المسيرة التي “استهدفت” منزله من الدخول على موقع الحادث واخذ العينات الجرمية.

وقال  النائب السابق جاسم محمد جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “معلومات حصلنا عليها تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منع اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف منزله من الدخول الى مكان الحادث”، مبينا أن “اللجنة جاءت لفحص واخذ العينات الجرمية واجراء كشف الدلالة ” .

وأضاف جعفر، ان “حادثة استهداف المتظاهرين ومنزل الكاظمي يمكن ان نحللها بثلاث سيناريوهات من حيث جهة الاستهداف: الأولى ان تكون من جهة خارجية متنفذة او من جهة خارجية مدعومة داخليا او العكس”, مؤكدا ان “هدف الجريمة هو اثارة الفوضى وزعزة الامن الداخلي للبلاد”.

 

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