محلل سياسي : : تطابق نتائج الانتخابات تذكر العراقيين بالتجربة الديكتاتورية

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الذاكرة العراقية مشحونة منذ الزمن الديكتاتوري المباد بقضية تطابق نتائج الانتخابات.

وقال الباوي في تصريح صحفي ان “العراقيين لليوم يتندرون على تطابق النتائج ابان الحقبة الصدامية المبادة بنسبة 99،9 بالمئة ويستذكرونها باستهجان شديد وان مفوضية الانتخابات لم تاخذ عبرة من هذه الاكذوبة الكبرى لتذهب ابعد من ذلك في التاكيد على ان نتائج اعادة عملية العد والفرز اليدوي جائت متطابقة بنسبة 100% في جميع المحطات موضع الطعن”.

واستغرب الباوي من انطلاء هذا الادعاء على غالبية المؤيدين لعمل المفوضية التي اصبحت مثار جدل سياسي وشعبي كبيرين.

واعتبر ان “الانتخابات وبفعل اداء هذه المفوضية اصبحت جزء من الازمة بعد ان كان المؤمل ان تكون جزء من الحل مبينا ان الانسداد السياسي الحاصل والفوضى المقبلة نتيجة هذا الاداء المريب”.