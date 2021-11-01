قائمقام سنجار : الحكومة اعادت الدواعش الى نينوى وابقت نازحي سنجار في المخيمات!

طالب قائمقام سنجار والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، الاحد، الحكومة الاتحادية بالعمل على تطبيق اتفاقية سنجار وعدم التعامل بازدواجية، مبينا أن وزارة الهجرة اعادت عناصر “داعش” الاجرامي من سوريا الى نينوى ومنعت عودة الاهالي في سنجار.

وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة تعاملت بازدواجية حيث اعادت وزارة الهجرة عوائل الدواعش من سوريا الى نينوى في حين تركت اهالي سنجار وهم الاكثر تعرضا للانتهاكات على مر تاريخ العراق في العراء ومخيمات بائسة”.

وأضاف، أن “الدورة النيابية الحالية ستكون فعالة باتجاه تطبيق اتفاقية سنجار واعادة الحياة الى طبيعتها وضمان حقوق الاهالي وصرف مبالغ لبناء المدنية ومنع أي غريب من التواجد”.

وكان الخبير الأمني علي الوائلي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان اميركا تشكل مصدر تهديد امني للعراق، لافتا الى ان ارهابيي داعش تحت امرة واشنطن وقد يتم استخدامهم في المرحلة المقبلة لزعزعة استقرار العراق.