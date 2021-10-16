حسن سالم : أشرطة المراقبين التي حصلنا عليها تختلف تماما عما أعلنته المفوضية

اكد عضو مجلس النواب المنحل حسن سالم , السبت , ان الأشرطة التي حصلنا عليها من قبل مراقبي الكيانات السياسية تختلف تماما عما أعلنته المفوضية، مبينا أن ذلك يمثل دليلا دامغا على وجود تلاعب في نتائج الانتخابات الأولية.

وقال سالم في تصريح صحفي, ان ” الاعتراضات والطعون حق قانوني ودستوري ولا يعني رفع الأصوات بوجه المفوضية يعني تهديد بل تصحيح وتدقيق وتصحيح الأخطاء ان كانت مقصودة او عكس ذلك ” .

وأضاف سالم ان ” تحالف الفتح وكيانات سياسية أخرى لديها اشرطة موزعة من قبل المفوضية للكيانات السياسية تختلف تماما عما أعلنته المفوضية “.

وأشار الى أن “الاختلاف في الأرقام وعدد الأصوات بين قوائم المفوضية واشرطتها الموزعة دليل دامغ على وجود تلاعب في نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية”، مطالبا مفوضية الانتخابات بـ”إعادة العد والفرز يدويا وبعد ذلك سيقبل الجميع بما ستسفر عنه تلك النتائج”.

وكان تحالف النهج الوطني كشف، اليوم السبت، عن ثغرة بقانون الانتخابات رجحت فوز ١٦٦ مرشحا خاسرا في الاقتراع تحت عنوان “نسبة التخطي”.