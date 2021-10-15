عضو ومرشح تحالف الفتح محمود الحياني: شخصية متنفذة كانت وراء تغيير نتائج الاقتراع

كشف عضو ومرشح تحالف الفتح عن محافظة الانبار محمود الحياني، ان شخصية متنفذة لديها ارتباط بجهات خارجية كانت وراء تغيير نتائج الاقتراع في العراق.

وقال الحياني لـ /ألمعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات تخبطت كثيراً في اعلان نتائج الاقتراع ومن ثم اعلنت عن وجود اكثر من 3 الاف محطة غير محسومة العد والفرز”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات وراء كل ماحصل من ارباك في المشهد السياسي، حيث حدثت مشاكل كبيرة بسبب اعلانها عن النتائج ومن ثم التغيير في الارقام واختفاء الكثير من الاصوات وظهور نتائج مغايرة لما جاء في اشرطة صناديق الاقتراع”.

وبين ان “العملية الانتخابية حدث فيها الكثير من التزوير من اجل الانقلاب على العملية السياسية من خلال قيام احد الاشخاص المتنفذين بالوسط الحكومي والمرتبطين بجهات خارجية تمتلك السيطرة على سيرفرات الاقتراع، اذ عملوا على تغيير الارقام الخاصة بنتائج الاقتراع”.