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حقوق: جميع الدلالات تشير الى عدم مهنية المفوضية واجراءاتها


اعتبرت كتلة حقوق، الخميس، عدم وجود أي مهنية في أداء مفوضية الانتخابات “وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا من ان تقع في مصيدة الأخطاء”.

وقال عضو الحركة، عباس العرداوي، في تصريح ل /المعلومة/، ان” اللغط الذي لحق بالنتائج وتضارب الرؤى واختلاف الرأي في اعلان النتائج لا يدل على وجود اي مهنية لدى مفوضية الانتخابات وهي تتعامل مع اهم واكبر حدث شعبي في العراق”.

ولفت الى انه” جرى مصادرة وتزييف خيارات الناخبين العراقيين وهذا امر مؤلم ولا يمكن القبول به باي شكل من الاشكال لأنها شوهت الحقيقة وادخلت البلاد في نفق مظلم”.

وأشار الى ان” مفوضية الانتخابات ورغم إعلانها بالاستعدادات خيبت الآمال كثيرا ولم تعبر عن المستوى المطلوب وفشلت في إدارة الانتخابات من التنظيم الى النتائج”

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