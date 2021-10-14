سياسي: المفوضية تمارس الية البورصة في اعلان النتائج وقد اساءت للعملية السياسية قبل نفسها

اكد المحلل السياسي، يحيى الميزان، الخميس، بان مفوضية الانتخابات خرقت القانون الذي كانت تحذر منه المرشحين وجعلت النتائج معضلة لا تحل.

وقال الميزان، في تصريح ل /المعلومة/، ان ” إشكالية المفوضية بعد كل عملية انتخابية تكون ازمة كبيرة تدخل البلاد فيها وتثير الشكوك بين القوى السياسية وكأن اختصاصها هذا”.

واضاف، ان” المفترض في هذا الحال حسم الجدال بإصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المراكز وخلال مدة لا تستغرق اليومين وبخلافه تقدم المفوضية استقالتها ويدر القضاء العملية مؤقتا حتى تشكيل البرلمان”.

وأشار الى انه” من المفترض على المفوضية التأكد من الأشرطة الموجودة لدى المرشحين ومطابقتها مع النتائج فان توافقت تم الامر وان لم تكن كذلك يجرى عملية إعادة العد والفرز لجميع الصناديق وليس فئة محددة منها”.

وكانت المفوضية قد وجهت بسحب نتائج جميع الأسماء المعلنة ريثما تتم عملية المطابقة وإصدار النتائج النهائية بعد مدة لا تتجاوز الأسبوع القادم.