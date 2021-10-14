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صادقون: بعد أن مارسنا الضغوط المفوضية كشفت عن 8000 محطة لم تعلن نتائجها


رفضت كتلة صادقون، الخميس، القبول بنتائج الانتخابات التشريعية مبينة أنها مزورة ويشوبها الاهمال والتقصير.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح ل/المعلومة/ إن” نتائج الانتخابات مزورة ولا نقبل بها وقدمنا الطعون بها الى مفوضية الانتخابات ” مبيناً أن ” هناك اهمال وتقصير وتشكيك في عمل مفوضية الانتخابات “.

وأضاف أن “على المفوضية أن تكشف الحقائق لابناء الشعب العراقي وان تعطي كل ذي حق حقه”.

وبين ” بعد أن مارسنا الضغوطات كشفت المفوضية عن 8000 محطة انتخابية لم تعلن عن نتائجها وهذا دليل قاطع على وجود اهمال وتلاعب في النتائج ولا نسكت في تحالف الفتح على اصوات ناخبينه “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي. 

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