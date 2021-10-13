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حركة حقوق تعلن عقد اجتماع الاسبوع الجاري يضم كل الاطراف السياسية المتضررة من الانتخابات


أعلنت حركة حقوق، الأربعاء، قرب عقد اجتماع موسع مع القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، مطالبة باجراء عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحطات.

وقال رئيس الحركة حسين مؤنس، على هامش مؤتمر صحفي عقد ببغداد إن “الحركة ستقوم بعقد اجتماع موسع يضم جميع الأطراف السياسية المتضررة من الانتخابات نهاية الاسبوع الجاري “.

وأضاف، أن “خروقات كبيرة حدثت في بغداد والمحافظات من قبل جهات سياسية، حيث تم طرد مراقبي الكيانات السياسية منهم تابعين الى حركة حقوق عصر يوم الانتخابات”.

وطالب بـ “اجراء العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق الانتخابية “، معتبرا أن “هذه النتائج غير حقيقة وتم تزويرها”.

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حركة حقوق تعلن عقد اجتماع الاسبوع الجاري يضم كل الاطراف السياسية المتضررة من الانتخابات
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