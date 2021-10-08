مفوضية الانتخابات: تجاوزنا المشاكل التقنية باستثناء واحدة وسببها الناخب

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن المشاكل التقنية التي شهدتها عملية الاقتراع لم تكن معقدة وتم حلها بسرعة، موضحة ان من حدثوا بياناتهم ولم يتسلموا البطاقات البايومترية، واستخدموا البطاقة قصيرة الامد لم يسمح لهم بالتصويت.

وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل، في تصريح صحفي إن “هناك تنسيقاً عاليا بين القوات الأمنية والمفوضية سمح بانسيابية التدفق في عملية التصويت الخاص”، مؤكداً أن “المشاكل التقنية كانت بسيطة جداً ولم تكن معقدة وتم حلها بسرعة”.

وأضاف، أنه “تم اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع الخاص وسمح للمصوت باختيار المحافظة والدائرة الانتخابية ورقم المرشح”، مشيرا الى أنه “كان هناك حضور كبير للمراقبين المحليين والدوليين”، نافياً “وجود عزوف عن الانتخابات”.

ولفت إلى أن “هناك كثافة عالية في التدفق نحو مراكز الاقتراع”، موضحاً أن “من حدثوا بياناتهم ولم يتسلموا البطاقة البايومترية وجلبوا البطاقة قصيرة الأمد لم يسمح لهم بالتصويت”.