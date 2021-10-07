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محلل: على الحكومة المقبلة وضع حد لانتهاكات الحقوق في الإقليم


كشف المحلل السياسي، ازاد الجاف، الخميس، بان حقوق الانسان في كردستان مجرد حبر على ورق وعلى بغداد التدخل قبل فوات الأوان.

وقال الجاف، في تصريح ل /المعلومة/، ان” المواطن العراقي في كردستان يعاني الكثير من التعسف الذي تمارسه السلطات في الإقليم”، لافتا الى ان” سوء الإدارة وعدم ارسال بغداد للأموال دفع الى استقطاعات كبيرة من رواتب الموظفين وانعكست سلبا على حياتهم اليومية”.

واضاف، ان” المواطن الكردي بدأ يدعو الى سلطة اتحادية في الإقليم لإدارة أموره لكن هناك تعتيم اعلامي كبير ومنع تصوير اي تجمعات او تظاهرات رافضة للسياسية الاقتصادية الجديدة”، مبينا، ان” التجمعات التي تطالب بالحلول تواجه الكثير من الاضطهاد من قبل الاسايش وحرس الإقليم”.

وأشار الى ان” شروط بغداد يجب ان لا تكون حبر على ورق وعليها ان تجعل رواتب الموظفين ومعاشاتهم مباشرة من قبل مصارف الرافدين والرشيد حتى لا تبقى سلطة للفساد الإداري من قبل حكام الإقليم”.

وتشهد مدن كردستان تظاهرات متفرقة بسبب الإعلان عن استقطاع اكث من 6 بالمئة من رواتب الموظفين بسبب ما اسمته السلطة مواجهة الظروف الاقتصادية للإقليم.

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