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الفتح يحدد معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل


دعا تحالف الفتح , الخميس، القوى الشيعية الى اختيار شخصية لرئاسة الحكومة ذات مواصفات عالية على ان يتم ترشيحها من قوة سياسية محددة وان تتحمل اخطائها ونجاحها، مؤكدا تطلعه لوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان.

وقال عضو التحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح صحفي ان ” المرحلة المقبلة تعد من اهم المراحل الصعبة التي تحدد مستقبل العملية السياسية ويجب ان لاتخضع الى أي ضغوط داخلية وخارجية كما حدث للحكومات السابقة ” , مبينا ان ” اختيار رئيس الحكومة بالتأكيد ينتج عن اتفاق القوى السياسية الشعية لكونها الأغلبية السياسية في البرلمان المقبل ” .

وأضاف ان ” اختيار رئيس الحكومة المقبلة يجب ان ترشح من كتلة سياسية محددة حتى تكون المسؤولة ان اخفاقها ونجاحها , فضلا عن مغادر ترشيح وزراء على أساس مستقليين وترشيح مدراء مكاتبهم من قوة سياسية محددة تتحكم بقراراته ” .

وأشار البلداوي الى ان ” أي حكومة لاتخرج عن برنامجها الانتخابي وتنفيذه بتوقيتاته بجب ان تكون هناك رقابة تشريعية ووجود معارضة حقيقية لاتمتلك أي مناصب داخل الحكومة والهيئات الخاصة ” .

وتحولت الحكومة بدءاً من اليوم الخميس إلى حكومة تصريف أعمال وقام البرلمان بحل نفسه وخروج جميع أعضائه من الحصانة البرلمانية.

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