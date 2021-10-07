نائب كردي: نستغرب صمت الحكومة على الفضائيين في محافظات كردستان

انتقد عضو الاتحاد الكردستاني، مثنى امين، الخميس، صمت الحكومة الاتحادية على ما اسمتهم ب”الفضائيين” في الإقليم.

وقال امين، في تصريح صحفي ان” المواطن لكردي يعاني من فساد الساسة بالمقابل لا نرى تحركا من قبل بغداد لإنقاذ الوضع الاقتصادي المأساوي في الإقليم والذي اثر على حياة البسطاء ولم يضر اي سياسي او حاكم هناك”.

ولفت الى ان” صمت بغداد يجعلنا نشكك في تورطها مع حكام الإقليم بعملية تجويع المواطن الفقير وإيصاله مرحلة الانهيار”، مبينا، ان” بغداد تشخص وجود فضائيين يتقاضون رواتب وهم في الأصل لا وجود لهم مع ذلك تكتفي بالصمت”.

وأشار الى ان” الوضع بحاجة الى وقفة لمحاسبة المقصرين والفاسدين بين الطرفين كون الذي تضرر من هذا الامر هو المواطن البسيط في كردستان وبقية المحافظات الامر الذي يضع الحكومة امام مهمة القضاء الجدي على الفساد في الإقليم”.