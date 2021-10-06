الفتح: أطراف سياسية غير راغبة بحل مجلس النواب لنفسه

كشفت النائبة عن تحالف الفتح منار الشديدي، الأربعاء، عن عدم رغبة بعض الاطراف السياسية بحل مجلس النواب نفسه في الموعد المحدد السابع من تشرين الأول.

وقالت الشديدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوات البعض لعقد جلسة برلمانية لحل المجلس نفسه إنما تندرج ضمن إعطاء الصفة الشرعية لاستمرار المجلس بعمله لحين المصادقة على الأعضاء الجدد”، مبينة أن “المجلس صوت على حل نفسه دون الدعوة لعقد جلسة برلمانية”،

وأضافت، أن “بعض الأطراف ليس لديها الرغبة في حل المجلس لأسباب تتعلق بنتائج الانتخابات”، مؤكدة أن “بعض النواب يتخوفون من تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على قواعد حل البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.